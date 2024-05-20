Эксперт Павлов: больше половины продаваемого в России меда – подделка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Покупать мед возле дорог, на непроверенных ярмарках и с рук крайне рискованно. Об этом Москве 24 рассказал председатель "Общественной потребительской инициативы", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его словам, на сегодняшний день более 60% продаваемого в России меда – подделка. Покупателям часто предлагают разбавленный продукт или похожий по составу и консистенции на патоку. Недобросовестные продавцы также пытаются выдать один сорт меда за другой, заметил Павлов.

"Единственный критерий, по которому можно выбирать место покупки, – близость к производителю. В идеале нужно покупать мед на фабрике или в магазине при пасеке", – посоветовал он.

На специально организованных московских ярмарках меда или в обычном магазине риск наткнуться на подделку тоже крайне мал, сказал эксперт.



Олег Павлов председатель "Общественной потребительской инициативы", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре При этом очень много рисков при покупке с рук, вдоль дорог, в неорганизованной, нестационарной торговле. Там процент подделок максимально велик.

При покупке некачественного меда стоит обратиться к производителю и продавцу, потребовав компенсацию стоимости и морального вреда. Также можно написать жалобу в Роспотребнадзор, однако факт подделки важно доказать документально, проведя экспертизу, заключил Павлов.

Ранее пчеловод Наталия Моторина рассказала, как выбрать хороший мед. По ее словам, нужно ориентироваться на проверенного производителя и кристаллизацию продукта. В частности, с натуральным медом этот процесс происходит за несколько месяцев.