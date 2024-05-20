Пчеловод Моторина назвала отличия хорошего меда от плохого

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При выборе меда необходимо ориентироваться на проверенного пчеловода и кристаллизацию продукта. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пчеловода Наталию Моторину.

По ее словам, в некачественном меде с добавками присутствуют пена и пузырьки. Такой продукт будет мутным с волнами, потеками и пятнами, а также со слабым запахом. Как уточнила эксперт, натуральный мед кристаллизуется за несколько месяцев.

При покупке меда собеседница издания посоветовала спрашивать у продавца паспорт на пасеку, где должны быть указаны имя владельца, адрес местонахождения ульев и даты профессионального осмотра пчел. Также у пасечника должна быть справка от местной администрации о законных основаниях работы предприятия.

Хранить мед Моторина рекомендует в стеклянных банках, глиняных горшках и березовых бочонках. Она объяснила, что в металлической посуде продукт начинает быстро окисляться. Самыми опасными являются емкости из алюминия и меди, сказала она.

"Следите, чтобы в мед не попадали влага и воздух. То есть все должно быть герметично упаковано. Рекомендуемая температура хранения – 16–20 градусов: на холоде мед светлеет и теряет часть витаминов. При нагревании он полностью меняет химический состав. Лучше мед хранить в темном месте, чтобы замедлить кристаллизацию", – добавила эксперт.

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