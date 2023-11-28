Диетолог рассказала, сколько сахара содержит ложка меда

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Взрослым людям не стоит употреблять более шести чайных ложек меда в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"Если говорим про взрослого человека, то мы отталкиваемся от такого понятия, как добавленный сахар, то есть тот, который добавляется в еду и напитки, и мед входит в это количество. Безопасная доза – 30 граммов в сутки", – объяснила эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог В чайной ложке меда примерно пять-шесть граммов сахара. То есть в сутки можно употребить пять-шесть чайных ложек при условии, что других сладостей человек не ест.

Ограничений по времени употребления меда нет. "Существует миф, что он способствует набору веса, поэтому его можно есть только в первой половине дня. Это не так. В большей степени влияет все-таки общая калорийность рациона", – отметила Круглова.

Рекомендуется включать в рацион мед, который не проходил термическую обработку, поскольку в нем сохраняется большее количество питательных веществ. При этом детям до года лучше не есть такое лакомство ни в каком виде.

"С одной стороны, это связано с аллергенностью продукта. С другой – он может содержать споры ботулизма. Они вряд ли будут присутствовать в большом количестве, но для ребенка это все равно значимо. В то же время у взрослых их наличие не приведет к каким-то клиническим проявлениям", – заключила диетолог.

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