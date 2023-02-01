Диетолог назвала лучший десерт для диабетиков

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Запеченное яблоко, груша или айва с добавлением урбеча или молотых орехов являются лучшим десертов для диабетиков. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Ежегодно 1 февраля отмечается Международный день десерта. Праздник приурочен к появлению лакомства кейк-поп, получившего популярность в 2008 году. Оно представляет собой бисквитные шарики в шоколадной глазури на палочке. По внешнему исполнению угощение напоминает чупа-чупсы.

Дианова отметила, что диабетикам лучше всего готовить десерт на основе фруктов.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Идеальными фруктами являются айва, груша и яблоко. Я бы их не стала есть в свежем виде, а запекла. Так они естественным образом становятся слаще и совершенно не вредят здоровью. Для того чтобы это стало полноценным десертом, я бы добавила урбеч. Это молотые семена либо орехи. Можно еще посыпать десерт корицей.

"При диабете хорошо, когда нет вообще добавленного сахара. Только натуральный из фруктов и то он очень равномерно распределен благодаря клетчатке. Плюс там будут белково-жировые компоненты – орехи или урбеч. Это не даст развиться быстрому скачку сахара даже из фруктов. Поэтому такой десерт идеален и для диабетиков в том числе", – заключила специалист.

Ранее были названы фрукты, которые не следует употреблять пожилым людям. Настороженность должны вызывать те из них, в которых присутствует большое количество быстрых углеводов, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. В частности, речь идет про бананы, виноград и ананасы.



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