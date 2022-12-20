Эксперт заявила, что дети стали чаще болеть диабетом второго типа

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Диабет второго типа, который ранее редко диагностировали у детей, стал распространенным явлением. Основная причина его появления – ожирение. Об этом сообщает главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова, передает РИА Новости.

В рамках пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ, эксперт отметила, что именно избыточная масса тела провоцирует заболевание.

"В каждом учебнике написано, что диабета второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много", – подчеркнула эндокринолог.

Она обратила внимание на то, что 6% детей в возрасте 7 лет страдают ожирением, а 21%, или каждый пятый ребенок, имеет избыточную массу тела.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что сильная тяга к сладкому может быть признаком сахарного диабета второго типа или преддиабетического состояния. Она также отметила, что часто люди игнорируют этот признак заболевания и долгое время не знают, что у них повышенный сахар.

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