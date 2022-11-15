Терапевт назвала постоянную жажду симптомом диабета

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Постоянное желание пить может быть симптомом ряда заболеваний, рассказала "Газете.ру" врач-терапевт Мария Лисина.

В первую очередь постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета: из-за повышения уровня сахара в крови и выделения глюкозы с мочой человек постоянно хочет пить, отметила эксперт.

"Несахарный диабет" также может быть причиной жажды.

"В этом случае недостаточное выделение гипофизом в кровь антидиуретического гормона нарушает способность почек реабсорбировать и концентрировать мочу, что приводит к выделению большого количества неконцентрированной мочи и, соответственно, к жажде", – объяснила Лисина.

Такой симптом может еще говорить о проблемах в работе щитовидной и паращитовидных желез, надпочечников. Врач рекомендует тем, у кого возникло постоянное чувство жажды, особенно если это сочетается со снижением веса, обратиться к специалисту, который поможет составить план обследования и выявить причину нарушения.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что регулярное употребление киви поможет защитить организм от простуды и преждевременного старения. По ее словам, в этой ягоде много витамина C, который полезен в сезон простудных заболеваний. Кроме того, витамин C участвует в построении соединительной ткани, а значит, поддерживает здоровье сосудов, сердечных клапанов, костей, сухожилий и связок.

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