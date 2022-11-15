13:29Общество
Диетолог рассказала, от каких болезней защитит киви
Фото: depositphotos/HandmadePicture
Регулярное употребление киви поможет защитить организм от простуды и преждевременного старения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"В киви очень много витамина C, поэтому его необходимо есть в сезон простудных заболеваний. Недостаток витамина C может привести к недостаточной выработке интерферонов, то есть наших защитников, которые противостоят вирусам", – объясняет эксперт.
Кроме того, витамин C участвует в построении соединительной ткани, а значит, поддерживает здоровье сосудов, сердечных клапанов, костей, сухожилий и связок, добавила Соломатина.
Достаточное количество антиоксидантов, которое содержится в этом плоде, не только защищает витамин С от разрушения, но и препятствуют старению организма, отмечает врач. "Киви предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, заболевания головного мозга, нарушение каких-то когнитивных возможностей, онкологию", – отмечает диетолог.
Кроме того, в киви содержится клетчатка, которая мягко очищает желудочно-кишечный тракт. Часто эти плоды используют как слабительное средство, указала специалист.
"Клетчатка собирает на себя излишки холестерина, желчных кислот, радионуклиды, соли тяжелых металлов", – перечисляет Соломатина.
"Были эксперименты, когда киви использовали перед сном. С одной стороны, он оказывает тонизирующее действие за счет витаминов и антиоксидантов, а с другой стороны – успокаивающее действие. Поэтому человек концентрируется и в то же время его нервная система приходит в надлежащее состояние и ему легче заснуть", – заключила эксперт.
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