Диетолог рассказала о неожиданной пользе редиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Употребление редиса поможет очистить организм от токсинов, нормализовать работу кишечника, а также укрепить иммунитет и нервную систему. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"В редисе содержатся витамины группы B. Это не только профилактика авитаминоза, но и высокая степень пользы для состояния нашей нервной системы", – отметила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Благодаря достаточному количеству эфирных масел, прежде всего горчичного, редис укрепляет иммунитет и обладает согревающим свойством, улучшает кровообращение. Поэтому он полезен при простудных заболеваниях.

Кроме того, редис благотворно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Наличие в его составе серы улучшает процессы детоксикации организма, отмечает терапевт.

"Так как редис содержит большое количество клетчатки, он нормализует работу ЖКТ. И сама клетчатка является лучшим лакомством для микрофлоры кишечника. Редис стимулирует перистальтику кишечника и служит профилактикой запоров", – заключила Королева.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала о полезных свойствах граната. По ее словам, регулярное употребление этого продукта способно защитить от простуды, поскольку он укрепляет иммунную систему. Кроме того, гранат помогает в профилактике рака.



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