Врач рассказала о пользе темного винограда

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Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о пользе темного винограда. Об этом пишет "Газета.ру".

По ее словам, в нем больше антиоксидантов и флавоноидов, чем в светлых сортах. Специалист отметила, что эти полезные вещества помогают поддержать здоровье и продлить молодость.

"Благодаря полифенолам снижается уровень холестерина, уменьшается риск появления холестериновых бляшек, виноград можно назвать хорошим средством для профилактики атеросклероза", – объяснила она.

Дианова добавила, что большей пользы можно достичь, если употреблять виноград вместе с косточками, однако очень важно хорошо их пережевывать.

При этом эксперт обратила внимание на то, что людям с сахарным диабетом и жировой болезнью печени лучше избегать употребления винограда.

"Лучше есть виноград не как отдельное блюдо, а в виде перекуса, также можно добавить к нему орехи или творог, тогда уровень глюкозы в крови не будет резко подниматься", – посоветовала она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что содержащийся в яблоках пектин позволяет снизить уровень холестерина в крови. Специалист отметила, что фрукт также содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, железо, йод. По ее словам, витамины содержатся под кожурой, однако оболочку магазинных яблок следует убирать.

Кроме того, с осторожностью к употреблению яблок стоит относиться людям с сахарным диабетом, добавила Соломатина. Диетолог также напомнила, что употребление зеленых яблок оказывает благотворное влияние на снижение веса.