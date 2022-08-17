Врач рассказала о неожиданной опасности малинового варенья

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Малиновое варенье может нанести вред организму из-за высокого содержания сахара. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам специалиста, при частом употреблении малинового варенья в сезон простуды страдают не только зубы, но и желудочно-кишечный тракт. "Витамины в составе малины будут сглажены той степенью негатива, которую сахар может вызвать в период заболевания", – предупреждает она.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Человек может почувствовать улучшение самочувствия на фоне ОРВИ, но при этом малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника, где начнут себя проявлять в большей степени кандидозные факторы. То есть увеличится количество бактерий в виде грибов, которые очень любят сладкое. Увеличится патогенная флора, что будет не на пользу здоровью и иммунитету.

Кроме того, варенье – это высокоуглеводный продукт, который показан не каждому человеку, продолжает диетолог.

"Не стоит употреблять варенье людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа, ожирением", – перечисляет Королева.

Специалист порекомендовала есть малину без сахара в сезон, а также замораживать ее и употреблять в холодное время года. Так ягоды сохранят больше питательных веществ.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Когда мы употребляем малину в сезон, мы получаем не только высокую степень пользы, но и растительную клетчатку, которая поддерживает работу кишечника, позволяет человеку обеспечить профилактику ненужных проблем. Малина очень полезна как самостоятельный продукт.

Ранее были названы категории людей, кому не следует есть дыню. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, в ее соке содержится фруктоза. Употребление такого продукта будет оказывать прямое воздействие на уровень сахара в крови, предупредила специалист. Поэтому дыню не стоит включать в рацион диабетикам. Также от нее необходимо отказаться при обострении язвенной болезни, поскольку человеку с таким недугом требуется щадящая диета.

