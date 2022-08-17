Врач рассказала о неожиданной опасности малинового варенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Малиновое варенье может нанести вред организму из-за высокого содержания сахара. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам специалиста, при частом употреблении малинового варенья в сезон простуды страдают не только зубы, но и желудочно-кишечный тракт. "Витамины в составе малины будут сглажены той степенью негатива, которую сахар может вызвать в период заболевания", – предупреждает она.
Кроме того, варенье – это высокоуглеводный продукт, который показан не каждому человеку, продолжает диетолог.
"Не стоит употреблять варенье людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа, ожирением", – перечисляет Королева.
Специалист порекомендовала есть малину без сахара в сезон, а также замораживать ее и употреблять в холодное время года. Так ягоды сохранят больше питательных веществ.
Ранее были названы категории людей, кому не следует есть дыню. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, в ее соке содержится фруктоза. Употребление такого продукта будет оказывать прямое воздействие на уровень сахара в крови, предупредила специалист. Поэтому дыню не стоит включать в рацион диабетикам. Также от нее необходимо отказаться при обострении язвенной болезни, поскольку человеку с таким недугом требуется щадящая диета.
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