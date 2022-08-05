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15:42

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Диетолог предупредила о неожиданной опасности употребления дыни

Это не десерт: диетолог предупредила об опасности употребления дыни
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/Nolonely

Людям с сахарным диабетом и с обострением язвы желудка стоит исключить из рациона дыню. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню", – отметила специалист.

Кроме того, дыня – достаточно тяжелый продукт, и нужно помнить, что переваривается она не в желудке, а в кишечнике, поэтому ее нельзя употреблять вместе с другой едой. Детям часто предлагают есть дыню после еды "на сладкое". Так делать нельзя.
Анжелика Дюваль
врач-диетолог

Диетолог советует за час до и после употребления дыни не есть другие продукты. Так она сможет быстрее перевариться.

"И я не рекомендую есть больше 200 граммов дыни детям и более 400 граммов взрослым, чтобы подъем сахара в крови был не такой сильный", – добавила специалист.

И обязательно во время употребления дыни пить чистую воду, потому что большое количество сахаров наносит вред зубной эмали. Можно хотя бы прополаскивать рот.
Анжелика Дюваль
врач-диетолог

Помимо того, по словам врача, дыня, как и арбуз, из-за высокого содержания сахара может привести к отекам.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о негативных последствиях употребления арбузов для гипертоников. По словам специалиста, злоупотребление этим летним лакомством может привести к скачкам давления.

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