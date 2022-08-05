Диетолог предупредила о неожиданной опасности употребления дыни

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Людям с сахарным диабетом и с обострением язвы желудка стоит исключить из рациона дыню. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
"В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню", – отметила специалист.
Диетолог советует за час до и после употребления дыни не есть другие продукты. Так она сможет быстрее перевариться.
"И я не рекомендую есть больше 200 граммов дыни детям и более 400 граммов взрослым, чтобы подъем сахара в крови был не такой сильный", – добавила специалист.
Помимо того, по словам врача, дыня, как и арбуз, из-за высокого содержания сахара может привести к отекам.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о негативных последствиях употребления арбузов для гипертоников. По словам специалиста, злоупотребление этим летним лакомством может привести к скачкам давления.
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