Диетолог рассказала, какие продукты предотвращают развитие рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Арбуз и дыня содержат огромное количество полезных элементов, препятствующих развитию онкологии, заявила диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

Она пояснила, что арбуз богат антиоксидантами, в частности лекопином, который защищает слизистые ткани и благотворно воздействует на предстательную железу. Также он содержит аминокислоту цитруллин, обеспечивающую сохранение мышечной массы, и калий, имеющий мочегонное действие.

"В дыне больше витамина С, чем в арбузе, есть бета-каротин, который предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Витамин С необходим для поддержания иммунной системы", – сказала Соломатина.

Она отметила, что дыня и арбуз одинаково полезны для человека, поэтому их рекомендуется употреблять в равных пропорциях.

Ранее Соломатина включила арбузы в список продуктов, которые необходимо употреблять для профилактики болезней почек. Можно есть арбуз, который содержит достаточно много калия и способствует выведению жидкости из организма, обладает легким мочегонным эффектом. Ананас тоже обладает мочегонным эффектом, содержит бромелаин, который уменьшает воспаление, отметила врач.