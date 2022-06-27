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Общество

16:10

Нутрициолог назвала бюджетную замену красной рыбе

обществоеда

Фото: depositphotos/ajafoto

Заменить недешевую красную рыбу можно скумбрией или треской, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя Международного института интегративной нутрициологии Нату Гончар.

Эксперт уточнила, что в скумбрии содержатся не только жирные кислоты, но и йод, магний, цинк, витамины A и D. Кроме того, по словам Гончар, этот продукт регулирует уровень гормонов и укрепляет иммунитет.

Помимо скумбрии, заменить красную рыбу может печень трески. В 100 граммах этой рыбы содержится 10–25 граммов омеги-3.

"Поскольку минимальная суточная норма омеги-3 составляет 1–2,5 грамма, то достаточно добавить буквально небольшой кусочек печени с маслом в салат, чтобы употребить дневную норму", – отметила нутрициолог.

Ранее руководитель группы компаний "Море&Продукты" Максим Напольнов назвал бюджетную рыбу для приготовления на мангале. По его словам, самая дешевая рыба для жарки на гриле – карась, которого можно купить на рынке дешевле 100 рублей.

Также для гриля подходят судак и карп. Напольнов подчеркнул, что нежирные виды рыб, например навага и минтай, не подходят для гриля, так как они получаются сухими.

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