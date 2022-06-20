Повар поделился рецептом вкусной окрошки

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Член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков поделился рецептом окрошки. Он напомнил, что традиционно блюдо готовят на кефире или квасе, однако можно также использовать айран или тан, передает News.ru.

"Кислота даст отношение соли и вообще сам баланс вкусов. Чтобы сделать его еще вкуснее, помимо популярных продуктов, таких как огурцы, редис, зеленый лук, укроп, петрушка, колбасу можно заменить на куриную грудку, грудку индейки, говядину. Рыба даже идет, креветки, тут уже на свое усмотрение", – отметил Крюков.

По его словам, для более насыщенного вкуса следует растереть яичный желток, горчицу и хрен вместе с зеленью и крупной солью, а после чего добавить напиток, отварные или свежие овощи. Далее окрошке рекомендовано настояться ночь, чтобы вкусы смешались и получилось вкусное блюдо, подчеркнул специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в окрошку не следует добавлять магазинный квас и колбасу. По словам специалиста, в квасе содержится много сахара, что может привести к набору веса. Предпочтение лучше отдать кефиру.

Нарезать ингредиенты для окрошки и заправлять ее лучше перед самим употреблением. Готовое блюдо Чернышова посоветовала хранить в холодильнике не более 12 часов.

