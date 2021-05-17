Диетолог назвала охлаждающие в жару продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, какие продукты в жару обладают охлаждающим эффектом.

Ранее в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности. В Москве 17 мая был побит температурный рекорд 1958 года, воздух на главной московской станции на ВДНХ к 13:00 прогрелся до 27,5 градуса. Предыдущий максимум составлял 27,1 градуса.

При этом 18 мая может пасть рекорд 124-летней давности. По данным центра погоды "Фобос", во вторник воздух в Москве прогреется до +31 градуса. Рекорд 1897 года составляет 29,1 градуса тепла.

По словам Соломатиной, неправильное питание в жару потребует от организма большего расхода энергии. Это может привести к неважному самочувствию, указывает специалист.





Елена Соломатина диетолог В такую погоду лучше есть что-то легкое. Тогда пищеварение будет осуществляться проще, и на это не потребуется большое количество энергии. Тяжелую мясную пищу мы едим зимой для того, чтобы согреться. Летом нам это не требуется.

"Когда в такую погоду в организм поступает тяжелая пища, это все равно что на жаре заниматься тяжелой физической работой. Это нагрузка и на сердце, и на другие органы", – отметила диетолог.

В жаркую погоду Соломатина рекомендует передвинуть время приема пищи. Особенно это касается обеда.

"Советую более плотный прием пищи переместить ближе к 17–18 часам вечера. А в обед рекомендовала бы стараться есть более легкую пищу. И лучше питаться небольшими порциями, чтобы максимально облегчить процесс переваривания", – говорит собеседница Москвы 24.

Соломатина посоветовала в жаркую погоду обратить внимание на легкие супы. В частности, гаспачо, свекольник и окрошку на кефире. По ее словам, они подавляют чувство голода и восполняют потерю жидкости в организме за счет овощей, богатых калием, кальцием и магнием.

Кроме того, в овощах много антиоксидантов. А они нужны организму, чтобы избежать повреждающего воздействия солнца, добавила эксперт.

"В жару кровь в организме сгущается. Это может привести к тепловому удару. Разжижают кровь такие продукты, как томат и ягоды", – сказала Соломатина.

Кроме того, в жаркую погоду можно добавить в рацион продукты с освежающим действием, подчеркнула специалист.





Елена Соломатина диетолог Охлаждают организм апельсины, лимоны, грейпфруты, другие цитрусовые. К таким продуктам также можно отнести и огурцы. Среди ягод охлаждающим эффектом обладают черешня, клубника и черника.

"Причем сок в этих продуктах – уже структурированная жидкость. Вода, которую мы пьем, она сразу в клетки не поступает. Чтобы это произошло, организму требуется определенная работа. А это тоже трата энергии, чего в жару лучше лишний раз не допускать. А вода в виде сока, которая находится в освежающих продуктах, она этой работы от организма не требует", – отметила эксперт.

Кроме того, Соломатина посоветовала в жару есть побольше кислых продуктов. Их употребление вызывает слюноотделение, а при этом процессе гораздо меньше хочется пить, резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, кому в жару вредит мороженое. По ее словам, десерт не рекомендуется людям, которые пытаются похудеть. При этом самым безопасным для фигуры является приготовленный дома фруктовый лед, пояснила Белоусова.