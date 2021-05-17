Температурный рекорд 1958 года побит в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 в понедельник, 17 мая, поднялась до 27,5 градуса. Таким образом, в городе побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1 градуса), сообщает Гидрометцентр.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы, абсолютный максимум температуры в Москве 17 мая составляет 31 градус, он был зафиксирован 124 года назад – в 1897 году.
В понедельник в мегаполисе с 11:00 до 18:00 ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов. Во вторник с 11:00 до 17:00 в столице прогнозируется потепление до 30–32 градусов.
Из-за жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Этот уровень говорит о том, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не перегреться в жару. Россиянам посоветовали в жару носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. При этом необходимо надевать головные уборы и солнцезащитные очки.
От негативного воздействия солнца также поможет зонтик. Кроме того, специалисты рекомендовали ограничить пребывание на улице в жару и уменьшить физические нагрузки.
В Москву пришла жара Каракумских пустынь
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