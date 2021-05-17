Синоптик предупредил об опасном солнце в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Высокие индексы ультрафиолетового излучения ожидаются в некоторых регионах России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Как заявил синоптик, опасное солнце в ближайшее время ожидается в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах составит 6–7 баллов.
"Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце", – объяснил Вильфанд.
Кроме того, высокие индексы ультрафиолетового излучения прогнозируются на территории Северо-Кавказского федерального округа.
"В понедельник, вторник практически весь СКФО будет в диапазоне 6–7 ультрафиолетового индекса", – подтвердил метеоролог.
В районе Сочи индекс излучения будет достигать 8 единиц. Опасное солнце также ожидается на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, юге Хабаровского края и в Приморском крае.
Ранее Вильфанд сообщил о приходе супервысоких температур в ряд регионов РФ. В частности, в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях ожидается до +37 градусов.
Во вторник, 18 мая, воздух в Москве может прогреться до 31 градуса тепла. Таким образом, может быть побит температурный рекорд 124-летней давности.
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