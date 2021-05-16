Температура воздуха в Москве 18 мая может побить рекорд 124-летней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 18 мая, воздух в Москве может прогреться до 31 градуса тепла, сообщает центр погоды "Фобос".

По словам синоптиков, предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая.

"Аэросиноптическая ситуация обусловится западной периферией гигантского антициклона, сформировавшегося в результате слияния арктического и азиатского антициклонов, юго-восточные ветры которого доставят в регион среднеазиатский зной", – говорится в сообщении.

В таких условия столбики термометров стремительно поползут вверх. В понедельник ночью ожидается 11–13 градусов тепла, днем потеплеет до плюс 28–30 градусов. Таких высоких показателей термометров в этот день не было за всю послевоенную историю.

Во вторник даже вечером в столице будет не прохладнее 15–17 градусов тепла. В разгар дня столбики термометров покажут до 29–31 градусов жары, что на 7 градусов выше нормы июля.

Как отмечают синоптики, такой жары 18 мая не было никогда за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. Таким образом падет рекорд 1897 года, когда метеорологи зафиксировали в этот день +29,1 градуса.

В субботу, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями. Несмотря на солнце, возможны осадки и усиление ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье погода будет более комфортной, осадки маловероятны.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода. По словам Вильфанда, даже в июле в Москве не так уж много дней с такой температурой.

Со вторника влияние антициклона будет ослабевать и температура на пару градусов понизится. До конца следующей рабочей недели будет 19–20 градусов тепла.