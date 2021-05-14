Летнее тепло придет в Москву в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ближайшие несколько дней жителей столичного региона ожидает летняя погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом, по его словам, возможны осадки.

Столбики термометров в выходные и первые дни следующей недели покажут около 26–28 градусов.

"Будет тепло, очень влажно, ночи в выходные дни очень теплые, минимальная температура – от 10 до 14 градусов тепла, это значит, что это летняя ночь", – цитирует синоптика "Интерфакс".

Сейчас центр европейской части России находится в неустойчивой области, что означает быструю смену процессов, возможные осадки и усиление ветра, уточнил метеоролог.

В субботу, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями. Несмотря на солнце, возможны осадки и усиление ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье погода будет более комфортной, осадки маловероятны.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода. По словам Вильфанда, даже в июле в Москве не так уж много дней с такой температурой.

Со вторника влияние антициклона будет ослабевать и температура на пару градусов понизится. До конца следующей рабочей недели будет 19–20 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу вечером на юго-востоке столицы и в Московской области ожидаются сильный ливень, шквалистый ветер, гроза и град. По его словам, непогода накроет столицу в период с 19:00 до 21:00.

Он добавил, что видимость при этом будет кратковременно ухудшаться до 2–3 километров. Тишковец отметил, что также ожидается гроза и град до 1–2 сантиметров. Прогнозируется, что порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, а в грозу – до 20–25 метров в секунду.