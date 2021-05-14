Шквалистый ветер, гроза и град обрушатся на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу вечером на юго-востоке столицы и в Московской области ожидаются сильный ливень, шквалистый ветер, гроза и град. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, непогода накроет столицу в период с 19:00 до 21:00.
"Довольно экстремальный характер погоды: сильный ветер, выпадет залповый ливень, когда за один час может пролиться до 9–11 миллиметров, это ведро воды на метр квадратный московских улиц, это пятая часть месячной нормы осадков. Это воды по щиколотку", – рассказал синоптик.
Он добавил, что видимость при этом будет кратковременно ухудшаться в течение этого часа до 2–3 километров.
Тишковец отметил, что также ожидается гроза и град до 1–2 сантиметров. Прогнозируется, что порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, а в грозу – до 20–25 метров в секунду.
"Небосвод будет закрыт интенсивными грозами как минимум на половине площади территории. Некоторые коэффициенты даже выдают очаги со смерчем. На юго-востоке – Жуковский, Люберцы, Дзержинский, Лыткарино – я там не исключаю, что что-нибудь выстрелит", – сказал он.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит плюс 22–24 градуса, в Подмосковье – плюс 19–24 градуса.
Ожидается, что в столичном регионе выпадет разное количество осадков.
Ранее Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь.
Ожидается, что к выходным температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Тишковец также предположил, что в Москве 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.
"Утро": москвичам рассказали о погоде на пятницу
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