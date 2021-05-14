Москвичей предупредили о грозе

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Москва 24

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Общество

09:12

Москвичей предупредили о грозе

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 14 мая, в столице ожидается кратковременный дождь с грозой, температура воздуха составит плюс 24 градуса. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В столице – плюс 22–24, в Подмосковье – плюс 19–24 градуса тепла", – сказал Синенков.

По его словам, в столичном регионе выпадет разное количество осадков.

"Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут 5, а на другой ничего не будет", – рассказал Синенков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь.

Ожидается, что к выходным температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. Тишковец также предположил, что в Москве 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.

"Утро": москвичам рассказали о погоде на пятницу

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