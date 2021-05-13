Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность с кратковременными дождями прогнозируется в Москве и Подмосковье в четверг, 13 мая. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, днем столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона.

"Максимальная температура в Москве – от +19 до +21 градуса, по области – от +17 до +22 градусов", – говорится в прогнозе.

Атмосферное давление продолжит понижаться. В середине дня значения составят 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 50%.

"Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду", – заявили синоптики.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву 30-градусной жары. Синоптик объяснил, что аномальное тепло принесет зной из Каракумских пустынь.

Ожидается, что к выходным на этой неделе температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. При этом во вторник и среду она может повыситься до 30 градусов.