Май в Москве перевыполнил норму по осадкам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве за первую декаду мая выпало 57 миллиметров осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
"По наблюдениям главной метеостанции города на ВДНХ, с 1 по 10 мая в Москве выпало 112% месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.
Более 75% нормы выпало в городе только за сутки 8 мая. Синоптики прогнозируют, что в столице в ближайшие дни установится летняя погода с дневными температурами выше 20 градусов. Пока май в Москве холоднее климатической нормы на 1,5–2 градуса.
Ранее россиянам пообещали аномально теплую погоду. На текущей неделе температура воздуха выше нормы ожидается в центре Европейской России, затем аномальное тепло придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь.
Во вторник, 11 мая, в столице и Московской области ожидается малооблачная погода и до 22 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе вторник будет самым теплым днем с начала мая.
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