Самый теплый день с начала мая ожидается в Москве во вторник

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве и Подмосковье во вторник, 11 мая, синоптики прогнозируют малооблачную сухую погоду и до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"В послеобеденные часы воздух в столице прогреется до 19–21 градуса тепла, в Подмосковье – до плюс 22 градусов. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Как отметил в беседе с РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, вторник будет самым теплым днем с начала мая.

По данным специалистов, атмосферное давление установится на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик предупредил о наступлении новой климатической эпохи в Москве. Как заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, теплая погода ознаменует преждевременное наступление лета.

Он спрогнозировал, что в конце мая и летом в столичном регионе будет сохраняться умеренно теплая погода. При этом суровых засух и избыточных дождей не ожидается.