Москвичам рассказали, когда погода перейдет на летний режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что во второй и третьей декадах мая температура будет превышать норму до 1,5 градусов. Также прогнозируется небольшой дефицит осадков.
"Уже вечером 9 мая скажется влияние восточного крыла антициклона. Поэтому в облаках появятся "дырки", и дальше, начиная с 10 числа и последующие дни, власть над большей частью Среднерусской равнины захватит обширный антициклон, поэтому ожидается солнце, никаких осадков", – сказал синоптик.
Специалист добавил, что ночь на 10 мая еще будет прохладной – 1–3 градуса, однако в дальнейшем ночные температуры будут достигать отметок 5–8 градусов. 10 мая воздух в столице прогреется до 16–18 градусов, а 11 и 12 числа температура превысит 20 градусов, что соответствует климатической норме июня.
Он добавил, что москвичам осталось пережить два ненастных дня, после чего погода станет комфортной.
"Вторая и третья декады мая, по моим оценкам, будут благополучными по температурному фону, он будет превышать норму на 0,5–1,5 градуса с небольшим дефицитом осадков, то есть это начало летнего сезона с вполне комфортными метеорологическими условиями", – подытожил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%. Он подчеркнул, что метеорологи пока не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период, поэтому прогноз ВМО носит вероятный характер.
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