Синоптик спрогнозировал в ближайшие месяцы "красную жару" в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Северном полушарии средние температуры воздуха с мая по июль будут выше нормы с вероятностью 70%, сообщает РИА Новости.
"Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы", – сказал ученый, комментируя данные карты прогноза на лето, представленной Всемирной метеорологической организацией.
По словам синоптика, на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части – свыше 60%.
Он подчеркнул, что метеорологи пока не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период, поэтому прогноз ВМО носит вероятный характер.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около и выше нормы. Главным образом этот прогноз будет актуален для европейской части России.
По словам метеоролога, на большей части страны летом ожидается теплая погода. При этом Вильфанд оговорился, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать уверенным.
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