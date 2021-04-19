Синоптик пообещал россиянам теплое лето

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Россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, на большей части страны летом ожидается теплая погода. При этом Вильфанд оговорился, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать уверенным.

"Это "да" неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно", – пояснил специалист в интервью ТАСС.

Вильфанд уточнил, что на данный момент неясно, будет ли лето ранним или поздним. Он объяснил, что в каждом регионе РФ существуют свои климатические нормы.

"Есть понятие "естественный синоптический сезон", но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана", – рассказал синоптик.

Эксперты в области анализа погоды обычно разделяют лето на две половины, отметил Вильфанд.

"В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина – в конце июня – начале июля. <...> Бывает плюс-минус две недели", – сказал метеоролог.

Он сообщил, что понятие о наступлении лета есть и в агрометеорологии. При этом назвать точную дату прихода теплого времени года специалисты данной области также не смогут.

"Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту", – резюмировал Вильфанд.

Ранее вирусолог Виктор Зуев предположил, что жаркое лето может ускорить ликвидацию эпидемии COVID-19 в России. По словам специалиста, повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором для коронавируса.

До этого Вильфанд выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около и выше нормы. Главным образом этот прогноз будет актуален для европейской части России.