Синоптик спрогнозировал погоду на лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. Прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Парламентской газете".
Синоптик выразил мнение, что температура воздуха в летние месяцы на всей территории РФ будет около и выше нормы. Главным образом этот прогноз актуален для Европейской части России.
"Лето будет в целом не холодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях", – сказал Вильфанд.
Он также предположил, что теплая погода в летний период установится в Черноземье и на юге европейской территории.
При этом Вильфанд оговорился, что точный прогноз на такую долгую перспективу делать крайне сложно.
Ранее специалист рассказал, когда аномальное тепло уйдет из Москвы. Он выразил мнение, что к ближайшим выходным температура воздуха начнет понижаться.
13 апреля в Москве был побит абсолютный температурный рекорд дня. На главной столичной метеостанции к 13:00 вторника температура воздуха превысила отметку 21 градус, что стало наивысшим показателем за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
При этом 14 апреля в столице могут зафиксировать новый температурный рекорд. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 23 градусов.
Москвичей ждет еще один температурный рекорд
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