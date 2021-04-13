Синоптик рассказал, когда аномальное тепло уйдет из Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аномально теплая для середины апреля погода продержится в столице и Подмосковье до пятницы, 16 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист назвал установившуюся погоду в Москве волной весеннего удовольствия, так как температура воздуха +21 градус весной воспринимается как благо.

"Потепление уникальное, это такое экстремальное потепление, температура на 8–10 градусов выше нормы", – цитирует специалиста "Интерфакс".

При этом синоптик предупредил, что столбики термометров постепенно начнут опускаться к выходным, поскольку антициклон будет уходить.

В среду в столице и Подмосковье ожидается до 23 градусов тепла, в четверг температура воздуха составит +19...+21 градус. Ночью будет до 8–10 градусов тепла. В пятницу ожидается небольшой дождь и 15–17 градусов выше нуля. Похожая погода, но без осадков установится в субботу.

13 апреля в Москве был побит абсолютный температурный рекорд дня. На главной столичной метеостанции к 13:00 вторника температура воздуха превысила отметку 21 градус, что стало наивысшим показателем за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

14 апреля в столице могут зафиксировать новый температурный рекорд. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 23 градусов.