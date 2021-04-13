Россиян предупредили об ускорении изменения климата

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России зафиксировано ускорение климатических изменений – с учетом данных 2020 года прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса при среднемировом показателе 0,18 градуса, рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, недавно опубликовали ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории страны в прошлом году.
"Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений", – пояснил Катцов.
При этом специалист напомнил, что зафиксированные изменения могут быть частью собственных колебаний климата, однако, по его словам, есть вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов ранее рассказал, что в Москве из-за глобального потепления постепенно устанавливается погода, как в Париже.
По его словам, со временем влияние Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, будет только усиливаться. В ближайшие 30 лет потеплеет еще на 4–5 градусов. Если сейчас средние температуры января – около минус 5 градусов, то через четверть века в Москве зимой будет уже выше нуля.
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