В РАН предсказали исчезновение зимы в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН Владимир Семенов заявил, что к 2100 году в России не будет зимы.
Семенов выразил мнение, что при самом неблагоприятном сценарии, к концу века в России потеплеет на 10 градусов зимой относительно современных значений.
"Если к февралю, где температура -7, добавить 10, будет +3. Это будет уже температура ближе к апрелю – середине марта. Мы это уже почувствовали", – сказал Семенов.
Заведующий лабораторией климатологии отметил, что такой прогноз окажется реальным, если человечество не будет сокращать выбросы парниковых газов.
"За последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на 3–3,5, а иногда и на 4 градуса", – объяснил Семенов URA.RU.
Климатолог добавил, что летом также станет жарче на 8 градусов. В результате все это приведет к исчезновению зимы и климатическим изменениям.
При этом снега на западе России не останется. Ввиду обильных осадков изменится сельское хозяйство: будет потеряна возможность сеять озимы, но появятся более теплолюбивые культуры, считает Семенов.
В то же время метеоролог и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова указала, что эксперты расходятся во мнениях относительно будущего климата.
Так, в 2000 году в Москве собирался Всемирный конгресс климатологов. Ученые решили, что через 200 лет на нашей планете заметно похолодает.
Пестрякова уточнила, что ученые ранее, наоборот, склонялись к тому, что через 200 лет начнется оледенение, так как глобальные изменения климата происходят из-за изменения земной оси.
"Это многие тысячи лет. Лично я в это [потепление] не верю. Но мы не можем проверить, только наши потомки", – заключила специалист.
До этого научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов также заявил, что человечество ждет малый ледниковый период, а не глобальное потепление.
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