В Арктике зафиксировали нашествие бобров из-за таяния вечной мерзлоты

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Климатологи обнаружили, что численность бобров в Арктике значительно выросла в последние годы, сообщает "Газета.ру".

Как говорится в статье в научном журнале Environmental Research Letters, это произошло из-за таяния вечной мерзлоты, которое создало комфортные условия для жизни и миграции животных в регион.

В результате бобры начали сами влиять на таяние вечной мерзлоты, указали ученые. Анализируя спутниковые снимки Аляски за последние 20 лет, климатологи заметили, что там стало гораздо больше озер.

Исследователи изучили отдельные водоемы и обнаружили, что половину из них построили бобры. Оказывается, грызуны находят котловины старых озер, и строят в них дамбы. После этого они заполняются водой.

Климатологи указали, что между 2010 и 2019 годами на Аляске число бобровых плотин выросло с 94 до 409, что привело к появлению 56 новых озер. В то же время ускорилось таяние вечной мерзлоты.

Она находится под дном бывших сухих котловин, которые теперь заполнены теплой водой. Ученые полагают, что это может запустить цепную реакцию, из-за чего мерзлота быстро исчезнет в ближайшее время.

Специалисты прогнозируют, что к концу XXI века из-за глобального потепления исчезнет около трети мерзлоты. В итоге выделятся большие объемы метана, углекислого газа и чаще будут происходить стихийные пожары.

Издание Bloomberg ранее предположило, что таяние вечной мерзлоты представляет угрозу для добычи российской нефти, что стало причиной присоединения РФ к Парижскому соглашению о климате.