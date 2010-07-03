Во Всемирном фонде дикой природы рассказали, чем опасно таяние многолетней мерзлоты

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Директор программы климата Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал Москве 24, чем опасно таяние многолетней мерзлоты для российских городов. По данным ученых, этот процесс быстрее всего происходит в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского.

По словам Кокорина, в результате таяния многолетней мерзлоты пустоты заполняются водой, а это уже чревато провалами грунта.

"Нужно смотреть каждый конкретный объект, что под ним находится. Если он стоит на скальном грунте, то, конечно, ему ничего не угрожает. Если на обычном, который протаивается глубже и глубже, то надо понимать, нужны ли тогда более глубокие сваи и какая-то поддержка, что необходимо сделать для этого", – пояснил он.





Алексей Кокорин директор программы климата Всемирного фонда дикой природы Этот процесс нарастает и будет нарастать. И лучше действовать заранее. Предпринимать меры адаптации: либо здание переселять, либо перестраивать. Но для этого нужно выяснить, какие здания в опасности, провести обследование.

Эксперт добавил, что сложившуюся ситуацию можно объяснить в том числе воздействием человека на климат. При этом, по словам Кокорина, обследования необходимо проводить не только в районах Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского. Специалист полагает, что проблема таяния вечной мерзлоты критична для всех городов России, которые на ней расположены.

"Те города, которые названы, вероятно, там обследование надо сделать в первую очередь и понять, что находится под зданиями: крепкий грунт или же скальные породы. Если там есть ледяные вкрапления, то тогда это действительно опасно и плохо", – заключил специалист.

Ранее российские ученые сообщили, что самое быстрое таяние многолетней мерзлоты из-за глобального потепления сейчас наблюдается в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Более половины территории России находится в зоне криосферы – это многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед. В зоне мерзлоты, в частности, располагаются Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате", к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на три–четыре метра.

Как объяснил Екайкин, глубина протаивания будет неравномерной. Активно процесс будет идти по краям. По словам специалиста, к концу 21 века граница мерзлоты отойдет дальше на север.

Ученые из Королевского колледжа Лондона утверждали, что из-за глобального потепления к 2100 году вода в Мировом океане поднимется на 13–15 сантиметров. По мнению исследователей, средняя температура на планете к концу века может вырасти на три–четыре градуса.

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли заявил, что таяние вечной мерзлоты угрожает добыче российской нефти. Он считает, что из-за этого Россия решила присоединиться к Парижскому соглашению о климате.

В отчете Арктического совета за 2017 год говорится, что фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать нагрузку, подчеркнул Ли. Несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20 процентов в период с 1980 по 2010 год, на полуострове Ямал также прогнозируется ее снижение. В районе Уренгойского месторождения природного газа почва может потерять 50–75 процентов несущей способности.

Последствия глобального потепления обнаружили в Заполярье. В сентябре сообщалось, что ландшафт норвежского архипелага Шпицберген в последние годы меняется из-за таяния вечной мерзлоты. Это стало причиной того, что в самом северном городе мира Лонгйир начали обнажаться могилы.