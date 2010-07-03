В Заполярье из-за таяния вечной мерзлоты начали подниматься гробы

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Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген в последние годы претерпевает изменения из-за глобального потепления. Там происходит таяние вечной мерзлоты, и оно привело к тому, что в самом северном городе мира Лонгйире начали обнажаться могилы.

Местный приходской священник Ивар Смедсред сообщил в интервью норвежскому телеканалу NTD, что по мере оттаивания вечной мерзлоты то, что находится в земле, как правило, поднимается. Это происходит более-менее постоянно, поэтому гробы "буквально поднимаются", заявил он.

Так, в октябре 2016 года здесь произошел сильный оползень. Местные власти задумались над тем, чтобы перенести кладбище на другое место, так как нынешнее было объявлено опасной территорией. Священник сказал, что следующий оползень сможет либо завалить кладбище, либо могилы просто съедут в реку или на дорогу.

В 2015 году во время оползня под лавиной погибли четыре человека и было разрушено несколько домов.

Сегодня в Лонгйире живут чуть более 2000 человек.

Шпицберген расположен примерно в 1000 километров от Северного полюса. С 1970 года среднегодовая температура здесь поднялась на 4 градуса. Экологи говорят, что к концу XXI века на Шпицбергене может потеплеть еще на 7-10 градусов.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона сообщили, что вода в Мировом океане поднимется на 13–15 сантиметров к 2100 году из-за глобального потепления. Специалисты составили данный прогноз при помощи компьютерного моделирования.

Ученые пришли к выводу, что таяние ледников не оказывает такого сильного влияния на Мировой океан, как считалось ранее. При этом изменение температур меняет течения, а это сказывается на климате. Также увеличивается риск возникновения стихий. По мнению исследователей, средняя температура на планете к концу века может вырасти на 3–4 градуса.

А ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США сверили данные, полученные при моделировании возможных климатических эффектов со спутниковыми наблюдениями изменений в ледяных щитах.

Исследователи уверены, что происходящие процессы вызовут сбои в океанских течениях и изменят уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годами.

