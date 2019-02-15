Ученые рассказали, как поднимется уровень моря к 2100 году

Ученые из Королевского колледжа Лондона сообщили, что вода в Мировом океане поднимется на 13–15 сантиметров к 2100 году из-за глобального потепления, передает портал "Мир 24".
Специалисты составили данный прогноз при помощи компьютерного моделирования. Ученые пришли к выводу, что таяние ледников не оказывает такого сильного влияния на Мировой океан, как считалось ранее.
При этом изменение температур меняет течения, а это сказывается на климате. Также увеличивается риск возникновения стихий.
По мнению исследователей, средняя температура на планете к концу века может вырасти на 3–4 градуса.
Ранее ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США сверили данные, полученные при моделировании возможных климатических эффектов со спутниковыми наблюдениями изменений в ледяных щитах.
Исследователи уверены, что происходящие процессы вызовут сбои в океанских течениях и изменят уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.