Ученые рассказали, как поднимется уровень моря к 2100 году

Фото: depositphotos/Stas_K

Ученые из Королевского колледжа Лондона сообщили, что вода в Мировом океане поднимется на 13–15 сантиметров к 2100 году из-за глобального потепления, передает портал "Мир 24".

Специалисты составили данный прогноз при помощи компьютерного моделирования. Ученые пришли к выводу, что таяние ледников не оказывает такого сильного влияния на Мировой океан, как считалось ранее.

При этом изменение температур меняет течения, а это сказывается на климате. Также увеличивается риск возникновения стихий.

По мнению исследователей, средняя температура на планете к концу века может вырасти на 3–4 градуса.

Ранее ученые из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США сверили данные, полученные при моделировании возможных климатических эффектов со спутниковыми наблюдениями изменений в ледяных щитах.

Исследователи уверены, что происходящие процессы вызовут сбои в океанских течениях и изменят уровень потепления по всему миру. Отмечается, что наиболее быстрое повышение уровня воды может случиться между 2065 и 2075 годами.