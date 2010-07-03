Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

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Самое быстрое таяние многолетней мерзлоты из-за глобального потепления наблюдается в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Более половины территории России находится в зоне криосферы – это многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лед. В зоне мерзлоты, в частности, располагаются Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате", к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3–4 метра.

Как объяснил Екайкин, глубина протаивания будет неравномерной. Активно процесс будет идти по краям.

"Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания. Сейчас вблизи границы мерзлоты – Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский", – цитирует его РИА Новости.

По словам специалиста, к концу 21 века граница мерзлоты отойдет дальше на север.

Ученые из Королевского колледжа Лондона утверждали, что из-за глобального потепления к 2100 году вода в Мировом океане поднимется на 13–15 сантиметров. По мнению исследователей, средняя температура на планете к концу века может вырасти на 3–4 градуса.

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли заявил, что таяние вечной мерзлоты угрожает добыче российской нефти. Он считает, что из-за этого Россия решила присоединиться к Парижскому соглашению о климате.

В отчете Арктического совета за 2017 год говорится, что фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать нагрузку, подчеркнул Ли. Несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20 процентов в период с 1980 по 2010 год, на полуострове Ямал также прогнозируется ее снижение. В районе Уренгойского месторождения природного газа почва может потерять 50–75 процентов несущей способности.

Последствия глобального потепления обнаружили в Заполярье. В сентябре сообщалось, что ландшафт норвежского архипелага Шпицберген в последние годы меняется из-за таяния вечной мерзлоты. Это стало причиной того, что в самом северном городе мира Лонгйире начали обнажаться могилы.