Альпы могут лишиться всех горнолыжных курортов

Альпийские горы лишатся почти всех запасов снега к 2100 году из-за глобального потепления. При этом большая часть из них исчезнет вне зависимости от дальнейших действий человечества.
К такому выводу пришли швейцарские климатологи, передает портал "Мир 24". По наиболее критичному прогнозу ученых, площадь ледового покрова к концу столетия составит примерно пять процентов от текущих запасов.
Большая часть этих потерь придется на те регионы Альп, чья высота не превышает 3200 метров над уровнем моря, где находятся многие горнолыжные курорты.
Вопрос глобального потепления – один из самых спорных в современной научной политике. Большинство ученых не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать.
Однако климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.
Так, президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, в соответствии с которым около 200 государств обязались принять меры по снижению выбросов в окружающую среду.
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