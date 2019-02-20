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14:24

Россияне не пострадали при сходе лавины в швейцарских Альпах

происшествия за рубежом

14:24

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Фото: ТАСС/EPA/ANTHONY ANEX

Среди пострадавших в результате схода лавины на горнолыжном курорте Кран-Монтана россиян нет. Об этом сообщили в посольстве РФ в Швейцарии.

"По данным кантональной полиции, граждан России среди пострадавших в результате схода лавины на горнолыжном курорте Кран-Монтана нет", – говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.


К настоящему моменту поисковая операция в кантоне Вале в районе схода снежной лавины завершена. По данным местной полиции, пропавших без вести нет.

Ранее стало известно, что гражданин Франции, получивший тяжелые ранения при сходе лавины на швейцарском горнолыжном курорте, умер в больнице города Сьон. Погибший работал патрульным. Накануне его вместе с еще четырьмя раненными извлекли из-под завалов.

Снежный пласт сошел на трассу в Кран-Монтане в районе Плэн-Морт. В район ЧП оперативно прибыли спасатели, однако, помимо пятерых пострадавших, они не сумели никого найти. Спустя сутки полиция приостановила операцию из-за отсутствия заявлений об исчезновении граждан.

происшествия за рубежом

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