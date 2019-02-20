Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии

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Гражданин Франции, получивший тяжелые ранения при сходе лавины на швейцарском горнолыжном курорте, умер в больнице города Сьон. Об этом сообщает Twitter полиции кантона Вале.

Отмечается, что 34-летний погибший работал патрульным. Накануне его вместе с еще четырьмя ранеными извлекли из-под завалов.

Снежный пласт длиной 840 метров и шириной 100 метров сошел на трассу в Кран-Монтане в районе Плэн-Морт. В район ЧП оперативно прибыли спасатели, однако, помимо пятерых пострадавших, они не сумели никого найти. Спустя сутки полиция приостановила операцию из-за отсутствия заявлений об исчезновении граждан.