Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в Швейцарии

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Лавина накрыла нескольких лыжников на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом сообщила полиция кантона Вале на своей странице в Twitter.

"Проводится спасательная операция на месте. Несколько человек погребены под снегом", – говорится в сообщении. По предварительным данным, снегом накрыло от 10 до 12 человек.

По данным местных СМИ, сход лавины произошел на участке, где проходит одна из лыжных трасс. Однако точное место инцидента не называется.