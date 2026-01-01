Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 января, 14:20

Происшествия

В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в убийстве двух человек

Фото: sledcom.ru

В Белово Кемеровской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 31 декабря 2025 года 52-летний мужчина нанес множественные удары ножом в область шеи и живота 75-летней знакомой на почве неприязненных отношений. Женщина скончалась на месте, а подозреваемый дождался 37-летнего сына погибшей, после чего нанес множественные ранения в область грудной клетки.

Потерпевший выбежал на улицу, однако злоумышленник отправился за ним и продолжил наносить удары, после чего скрылся.

В настоящий момент с подозреваемым проводятся следственные действия. Проведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели, а также назначен ряд судебных экспертиз. Будет установлена точная причина смерти потерпевших и психическое состояние подозреваемого в момент совершения преступления.

Ранее подросток во время новогоднего мероприятия в школе села Кызыл-Мажалык Тувы нанес смертельные ножевые ранения своему бывшему однокласснику.

По версии следствия, между подростками возник конфликт, в ходе которого задержанный использовал принесенный с собой нож. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

происшествиярегионы

