Новости

Новости

05 марта, 09:32

Происшествия

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на Ленинградском проспекте

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины 2003 года рождения обнаружили около одного из домов по Ленинградскому проспекту вечером 4 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, у погибшего есть признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений. Еще один пострадавший 1996 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемый – мужчина 1998 года рождения – задержан на месте случившегося. Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования и все процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Москве мужчина убил бывшую девушку и скрылся за границей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предъявлено обвинение, он заочно арестован. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и кадры с камер видеонаблюдения, а также провели допрос свидетелей.

