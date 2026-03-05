Роскомнадзор: сервис Detector404.ru может применяться для вброса фейков

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сервис Detector404.ru, он же Downdetector, может использоваться для вброса фейков, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что платформа, отслеживающая работу интернет-ресурсов, не является достоверным источником информации.

Также в РКН отметили, что сайты ведомства работают без сбоев, DDoS-атаки не фиксируются.

Ранее сообщалось, что информация о распространении вируса в мессенджере MAX не соответствует действительности. Уточнялось, что специалисты центра безопасности выявляют и блокируют вредоносное программное обеспечение, а все данные надежно защищены.