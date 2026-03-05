Форма поиска по сайту

05 марта, 20:04

Культура

Актриса фильма "Дефиле" Галина Чурилова скончалась на 64-м году жизни

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

Скончалась российская актриса театра и кино Галина Чурилова, снявшаяся в таких фильмах, как "Дефиле", "Экзамен на директора", и "Высшая мера", ей было 63 года. Об этом сообщает The Voice Mag.

О том, что артистка ушла из жизни, рассказала ее невестка Дарья Макарова. По ее словам, Чурилова умерла 2 марта. Причины смерти не уточняются.

Актриса родилась 11 февраля 1963 года. Она была выпускницей актерского факультета ГИТИС. После института пришла в труппу Театра Табакова. Среди ее театральных работ числятся такие, как "Две стрелы", "Крыша", "Страсти по Дон Жуану", "На дне", "Дыра" и другие.

Кроме того, в 1991–1993 годах она давала вокальные концерты в Австрии и Германии. Артистка исполняла русские народные песни и городские романсы.

В The Voice Mag добавили, во время учебы в ГИТИСе Чурилова состояла в отношениях с однокурсником Алексеем Серебряковым. Ради нее он когда-то подрался с будущим мужем актрисы, Сергеем Шкаликовым.

