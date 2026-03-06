Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Севастополь возросло до 9

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до 9. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его информации, 6 человек (из них 3 детей) доставлены в стационары с различными резаными ранами, еще 3 человека получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Также из-за падения дрона повреждения получил многоквартирный пятиэтажный дом. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Развожаев сообщил, что обломки БПЛА повредили газовую трубу и подстанцию в Севастополе. В результате часть города оказалась обесточена. Электроэнергии нет в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника.