TMZ: Бритни Спирс согласилась на лечение после задержания за нетрезвую езду

Фото: ТАСС/Zuma/Dave Starbuck

Американская певица Бритни Спирс согласилась на лечение после того, как ее задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, команда певицы надеется, что Спирс назначат лечение вместо тюремного заключения. Сама поп-звезда заявила о готовности следовать плану поддержки.

Об аресте Спирс за вождение в нетрезвом состоянии в штате Калифорния стало известно 5 марта. Перед судом она предстанет 4 мая. Это уже не первый подобный случай.

Певица врезалась в другое авто, выехав на встречную полосу движения. Перед этим ранее она была замечена выходящей из ресторана в нетрезвом виде.

