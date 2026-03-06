График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 16:41

MacRumors: MacBook Neo превзошел MacBook Air c M1 по производительности

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Первые результаты тестирования нового дешевого MacBook Neo показали, что он превосходит MacBook Air с чипом M1. Об этом сообщило издание MacRumors.

Ноутбук имеет 6-ядерный процессор A18 Pro, которым оснащен и iPhone 16 Pro, однако у него на одно графическое ядро меньше. В тесте Geekbench MacBook Neo получил 3 461 балл в одноядерном режиме и 8 668 баллов в многоядерном, а в Metal – 31 286 баллов.

В свою очередь, iPhone 16 Pro набрал 3 445 и 8 624 балла соответственно. При этом MacBook Air с M1 присвоили только 2 346 баллов в одноядерном режиме и 8 342 – в многоядерном.

В результате по многоядерной производительности MacBook Neo оказался похож на M1, а по одноядерной стал лучше него.

Как подчеркнуло издание, новый ноутбук можно использовать для работы в браузере, с документами и потоковым видео. Однако он не направлен на ресурсоемкие задачи, включая видеомонтаж и 3D-моделирование.

Цена MacBook Neo стартует от 599 долларов (около 47,2 тысячи рублей). Продажи начнутся 11 марта.

Apple представила первый бюджетный ноутбук MacBook Neo 4 марта. Гаджет имеет 8 гигабайтов оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 или 512 гигабайтов. В старшей версии также присутствует Touch ID. Дисплей ноутбука размером 12,9 дюйма работает на частоте 60 герц и не имеет выреза-"челки", как в более дорогих моделях. Яркость дисплея составляет 500 нит.

