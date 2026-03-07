График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 04:27

В Госдуме напомнили о четырехдневной рабочей неделе для россиян в июне

Фото: Москва 24/Анна Селина

В июне граждан России ожидает сокращенная рабочая неделя, которая продлится четыре дня – с 8 по 11 июня. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как пояснил парламентарий, укороченный график обусловлен празднованием Дня России. Поскольку 12 июня выпадает на пятницу, а следующая за ней суббота (13 июня) остается нерабочей без переноса, россияне получат три полноценных выходных дня подряд.

Депутат отметил, что данный график полностью соответствует нормам Трудового кодекса и является оптимальным. По его словам, такой режим работы позволяет сохранить высокую эффективность труда в предпраздничные дни, а также дает жителям страны возможность заранее спланировать летний отдых.

Ранее стало известно, что каждый шестой работающий россиянин (16%) готов взять отгул или отпуск, чтобы продлить отдых на Международный женский день, 8 Марта. При этом 61% опрошенных не планируют продлевать свои выходные, а еще 11% не определились с решением.

