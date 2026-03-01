Эксперт Курочкина назвала лучшие направления для отдыха с 7 по 9 марта 2026 года

Трехдневные выходные ждут россиян 7 по 9 марта, став потенциальной возможностью устроить мини-отпуск. Куда лучше отправиться и сколько это будет стоить, разбиралась Москва 24.

По России

Самый выгодный и рациональный вариант на мартовские праздники – путешествия по России, отметила в разговоре с Москвой 24 тревел-блогер, путешественник Тамара Курочкина.

По ее словам, почувствовать первые вестники тепла можно в Сочи, – перелет туда и обратно из Москвы на одного обойдется примерно в 30 тысяч рублей.





Тамара Курочкина тревел-блогер, путешественник В марте дневная температура в Сочи держится на уровне плюс 7–10 градусов, что комфортно для пеших прогулок, а в горах на Красной Поляне все еще лежит снег, так что можно совмещать катание на лыжах с променадом по набережной. Размещение в Сочи стоит от 2 500 рублей за ночь на одного.

Эксперт пояснила, что инфраструктура курорта позволяет выстраивать досуг на любой вкус. Однако среди обязательных к посещению локаций стоит выделить Розу Хутор, Олимпийский парк, Сочи-парк с аттракционами, а также дендрарий, где в марте уже начинают цвести магнолии. Гастрономическая составляющая тоже не должна подвести отдыхающих. В городе можно найти заведение на любой вкус, начиная от дорогих ресторанов с панорамными видами, заканчивая демократичными заведениями у моря.

В свою очередь, более бюджетной альтернативой может стать регион Кавказских Минеральных Вод и Приэльбрусье. Билеты до Минеральных Вод туда и обратно из Москвы на одного обойдутся примерно от 16 тысяч рублей, однако до следующих точек придется добираться уже на общественном транспорте. Например, автобус до Пятигорска обойдется примерно в 100 рублей, электричка до Кисловодска – в районе 300, а трансфер до Терскола в Приэльбрусье – примерно 1 500, уточнила эксперт.

"В Пятигорске главные точки притяжения – парк "Цветник" и канатная дорога, которая позволяет подняться на гору Машук. Жилье здесь обойдется в среднем от 1 100 рублей за ночь. Можно также посетить и Кисловодск: этот город знаменит национальным парком с благоустроенной территорией для трекинга и канатной дорогой. Цены размещения в местных отелях варьируются в районе 2 200 рублей", – рассказала Курочкина.

Она также порекомендовала подняться к подножию Эльбруса, прогулочный билет на канатную дорогу обойдется от 2 700 рублей. Также в этом районе можно посетить парк альпак, поучаствовать в конной прогулке и арендовать квадроцикл. Стоимость ночи в местных отелях и хостелах начинается от 1 260 рублей.

По мнению Курочкиной, с точки зрения соотношения цены и впечатлений, отдельного внимания заслуживает Дагестан, где температура воздуха в марте будет в районе плюс 6–8 градусов. Перелет туда и обратно из Москвы на одного окажется в районе 16 тысяч рублей. Однако стоит помнить, что праздничные выходные пересекаются со священным месяцем Рамадан, поэтому часть заведений общепита может быть закрыта. Однако туристической инфраструктуры это коснуться не должно.





Тамара Курочкина тревел-блогер, путешественник Главные локации для посещения начинаются с Сулакского каньона – одного из самых живописных в мире. В длину он достигает порядка 53 километров, а в глубину порядка 1 920 метров, что делает его значительно глубже знаменитого Гранд-Каньона в США. Добраться до него можно на маршрутке от Махачкалы примерно за 200 рублей либо в составе организованной экскурсии за 2 500–3 000 тысячи рублей с человека.

Также следует посетить село Гуниб, расположенное на высоте около 1 500 метров над уровнем моря и известное своей крепостью, построенной в XIX веке. Здесь можно гулять, любоваться панорамами окружающих хребтов и увидеть Гунибскую ГЭС – одну из старейших в России, пояснила она.

"Отдельный день стоит выделить на Дербент – один из древнейших городов России. Его сердце – крепость Нарын-Кала, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В программу также стоит включить дегустацию национальной кухни (чуду, курзе, хинкал) и дагестанский раф с урбечем. Жилье обойдется от 1 500 рублей за номер", – отметила эксперт.

В свою очередь, тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь в разговоре с Москвой 24 порекомендовала выбрать для путешествия Калининградскую область.





Наталия Ансталь тревел-блогер, руководитель турфирмы В марте здесь дневная температура держится в районе плюс 2–4 градусов тепла, дует ветер с Балтики, но благодаря отсутствию толп туристов можно спокойно гулять по променадам и изучать архитектуру. В самом городе стоит посетить Кафедральный собор на острове Канта, где похоронен философ, прогуляться по Рыбной деревне и осмотреть руины Королевского замка.

Стоит посетить и места в окрестностях Калининграда. В частности, Зеленоградск, известный как город кошек, Светлогорск, прославившийся довоенной застройкой, а еще поселок Янтарный, интересный своими музеями. Транспорт между городами ходит регулярно, так что все три локации реально объехать за два дня, сказала эксперт.

В целом средний бюджет поездки по России на одного человека составит порядка 30 000 рублей без учета транспортных расходов, отметила тревел-блогер.

Махнуть за рубеж

Если хочется отправиться в заграничную поездку на короткий срок, то следует выбирать направления с перелетом не более пяти часов, отметила Тамара Курочкина.

"Можно рассмотреть вариант Турции. Например, в Алании в марте достаточно прохладно для пляжного отдыха – днем около 15 градусов тепла, поэтому основное время стоит посвятить прогулкам и осмотру достопримечательностей. Среди них: крепость на скале, откуда открывается панорамный вид на Средиземное море, красная башня (Кызыл Куле) – символ города, и судостроительная верфь Терсане", – рассказала эксперт.

При этом в большинстве случаев пакетные туры с 7 по 9 марта обходятся гораздо дешевле, чем самостоятельные путешествия. В эти даты путевка в Аланию на одного с завтраком выйдет в 30 000 рублей (с вылетом из Москвы). В то время как самостоятельный перелет туда и обратно на одного без учета жилья, питания и развлечений будет стоить от 29 000 рублей, отметила блогер.

"Вариантом для самостоятельного путешествия может стать и Стамбул. Город идеально подходит для короткого визита. Стоит посетить собор Айя-София и Голубую мечеть, прогуляться по дворцу Топкапы, где жили османские султаны, и спуститься в Цистерну Базилику – подземное водохранилище VI века", – уточнила эксперт.

По ее словам, пакетный тур в Стамбул на три дня на одного с завтраками обойдется в 100 000 рублей. Но если планировать дорогу самостоятельно, билеты туда и обратно на одного будут стоить примерно 30 000 рублей. Жилье в районе Бейоглу в эти дни – от 3 000 рублей в сутки.

В свою очередь, Наталия Ансталь порекомендовала рассмотреть Армению в качестве направления для отдыха. Прямой перелет из Москвы в Ереван занимает около трех часов, билеты туда и обратно стоят примерно 40 000 рублей на человека. Аренда гостиницы обойдется от 4 200 рублей за ночь. В самом Ереване обязательно стоит посетить Голубую мечеть и архитектурный комплекс Каскад. Также стоит увидеть озеро Севан, расположенное на высоте примерно 1 900 метров.