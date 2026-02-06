Эксперт Горин: отдых на Мальдивах стоит от 200 тысяч рублей на двоих

Отдых на Мальдивах стал более доступен для путешественников: по подсчетам экспертов, недельная поездка в рамках турпакета может обойтись в 200 тысяч рублей на двоих. За счет чего удается сэкономить и куда еще можно отправиться ради похожих пейзажей – в материале Москвы 24.

Почти российские Мальдивы

Путешествия на Мальдивы все больше набирают популярность у россиян, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"После окончания пандемии, несмотря на ограничения международного воздушного сообщения, именно по этому направлению было восстановлено самое большое количество прямых регулярных и туристических рейсов", – сказал эксперт.

По его словам, популярность направления сподвигла авиакомпании предлагать доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье, когда билет туда-обратно может обойтись в два раза дешевле. Такой фактор сделал Мальдивы круглогодичным направлением.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Островной отдых, как правило, более премиальный и дорогой. Но Мальдивы вместе с российскими туроператорами разрушили этот стереотип. Если человек готов жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса или отеля на 2–3 звезды, то сейчас, включая перелет, есть турпакеты от 200 тысяч рублей на двоих на 10 дней. Но в эту стоимость, как правило, входит максимум завтрак.

Однако совсем другие цены наблюдаются в отелях 4–5 звезд: средний чек – от 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Если же речь идет о люксовом отдыхе, туристы могут снять один из островов целиком. В таком случае стоимость может быть практически безграничной – от 2 миллионов до 30 миллионов рублей, объяснил эксперт.

"Также Мальдивы стали более доступны на фоне укрепления рубля. И тот тур, который стоил, предположим, 1 миллион рублей, в этом году может обойтись в среднем в 800–850 тысяч", – отметил Горин.

Если же выбирать бюджетный отдых и гестхаусы, нужно помнить: такое жилье часто расположено в глубине острова, в 200–300 метрах от пляжа, и подразумевает скромные условия размещения.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Это не будет вилла или бунгало на сваях в воде, не будет своего приватного бассейна, как во многих номерах, и не окажется питания по системе "а ля карт" или в ресторанах. Это, как правило, либо только завтрак, либо завтрак, обед и ужин в соответствии с категорией гостиницы.

Однако гестахаусы могут подпортить отдых: иногда путешественники по ошибке бронируют жилье в рыбацкой деревушке, где купаться просто невозможно, так как рядом нет моря. Поэтому эксперт порекомендовал планировать отдых в гестхаусах или отелях 2–3 звезды с помощью турагентов или туроператоров, которые знают реальное положение вещей.

Иногда туристам сложно понять, что их ждет: какой выход к морю, какой это остров, где находится местное население и что происходит вокруг отеля.

"При этом гестхаусы подойдут тем, кто любит природу, варианты могут быть очень романтичными. Правда, ожидать многого не стоит", – указал Горин.

Приятные альтернативы

Если хочется рассмотреть другие варианты островного отдыха, популярностью также пользуются Маврикий и Сейшелы. Там есть возможность экскурсионного посещения красивых природных уникальных мест, а также изучение флоры и фауны, рассказал Дмитрий Горин.

"Эти острова неповторимы своей гастрономической картой, и во многих отелях есть микс паназиатской, европейской и островной кухни. При этом нередко там выбирают отели, особенно люксовые, где можно накрыть столик рядом с виллой на безлюдном пляже", – отметил эксперт.

Также стоит посетить и другие направления в акватории Индийского океана: Шри-Ланку, Индию, Таиланд (Андаманское побережье), а также более экзотические направления, например Занзибар, рассказал Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Каждое из них может похвастаться красивой природой, хотя она и будет отличаться от мальдивской. Все-таки последняя – это коралловые атоллы, поэтому здесь нет рельефа как на вулканических островах (Сейшелы или Маврикий)", – отмел эксперт.

Например, Шри-Ланка имеет разнообразную береговую линию, закрытые бухты, красивую природу в глубине острова, а также отличается богатой экскурсионной составляющей. Помимо этого, здесь находятся памятники Всемирного наследия Юнеско, подчеркнул специалист.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Индийский Гоа – это очень протяженные пляжи, разнообразнейшая отельная база, обилие форматов отдыха: от тусовок и активного отдыха на севере штата до спокойного семейного отдыха в Южном Гоа.

При этом в Таиланде сейчас высокий сезон на острове Пхукет. Он является самой популярной локацией у российских туристов – там отдыхают до 60% от всего отечественного турпотока, рассказал эксперт. По его словам, страна отличается хорошим уровнем сервиса, богатым азиатским колоритом, а также невысокими ценами на услуги и питание.

"Также можно посетить Занзибар с великолепными белоснежными пляжами, которые похожи на мальдивские, и настоящей африканской экзотикой. Сейшелы и Маврикий – это острова вулканического происхождения, поэтому пляжная линия здесь более разнообразная, а рельеф и природа значительно богаче", – отметил специалист.

Примерная минимальная стоимость отдыха на двоих на 7 дней:



Таиланд и Шри-Ланка – от 150 тысяч рублей;

Индия (Гоа) – от 160 тысяч рублей;

Занзибар – от 180 тысяч рублей;

Сейшелы – от 195 тысяч рублей;

Маврикий – от 250 тысяч рублей.

При этом, планируя путешествие, нужно учитывать не только стоимость, но и местные особенности. Например, на Мальдивах строгие требования к дресс-коду – в купальнике можно находиться только на определенной территории пляжа. Кроме того, здесь имеется строжайший запрет алкоголя, чего нет на островных резортах. Бары предусмотрены на специальных лодках, которые находятся рядом с побережьем, предупредил Мурадян.

Чтобы сэкономить на таком люксовом отдыхе, в частности на Мальдивах, эксперт напомнил: для путешествия нужно выбирать невысокий сезон.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Также стоит приобрести все заранее: отели регулярно предлагают акции раннего бронирования, которые позволяют сэкономить на проживании до 40%. Еще заблаговременно можно более выгодно купить авиабилеты.

Если говорить о других островах Индийского океана, то на них нет больших сезонных колебаний цен. Исключения составляет Шри-Ланка, где в летние месяцы начинаются муссоны и туристам лучше отдыхать на северо-восточной стороне острова, однако там меньше отелей, заключил Мурадян.

